Kvinne skal ha svindlet Nav for 145.916 kroner

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot en kvinne i 50-årene bosatt i Strand kommune.

I perioden fra 13. august 2018 til 8. september 2019 skal hun ha fylt ut meldekort som hun sendte til Nav der hun oppga at hun arbeidet 802,5 timer. I realiteten skal hun ha jobbet 1531,5 timer, noe som førte til at hun fikk feilaktig fikk utbetalt 145.916 kroner som hun ikke hadde krav på.

Tiltalen lyder også på at hun skal ha gitt uriktig informasjon til offentlig myndighet.

Ifølge tiltalen er bedrageriet grovt fordi det legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade, og at det har pågått ved flere anledninger eller over lengre tid.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 24. januar neste år.

