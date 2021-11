To trafikkuhell etter haglbyge

Den første meldingen fikk politiet 04.26. Da var det snakk om et mindre trafikkuhell på Solasplitten rett før flyplassen. Det var ingen personskade.

Politiet opplyser på Twitter at det meldes om lokalt glatt vei på stedet på grunn av haglbyge.

Fem minutter senere får politiet melding om et nytt trafikkuhell. Denne gangen har et enslig kjøretøy sklidd ut av veibanen på Solasplitten. Ulykken førte ikke til personskade eller materielle skader.

Bil snurret rundt

Onsdag kveld, i 21-tiden, fikk politiet melding om et trafikkuhell på Hellvik. Her hadde en bil kjørt ut på glatt veibane, og bilen snurret rundt på taket. En person ble kjørt til SUS for sjekk. Politiet oppretter sak.

