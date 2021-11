Mann savnet ved Preikestolen

Torsdag klokken 12.30 opplyser politiet at de sammen med frivillige, politihund og SAR Queen deltar i en leteaksjon i området ved Preikestolen.

En 41 år gammel mann, med sveitsisk statsborgerskap, har vært savnet siden onsdag ettermiddag.

Bilen til den savnede er lokalisert på parkeringsplassen ved Preikestolen.

Politiet opplyser på Twitter at utgangspunktet for søket er i området rundt Preikestolen, men at de ikke kan utelukke at den savnede kan befinne seg andre steder i kommunen eller området.

Mannen som er savnet er cirka 170–175 cm, har på seg rød jakke, lue, grå bukse og bruke tursko. Han skal ha mørkt hår, med litt måne, opplyser politiet.

Utgangspunktet for søket er i område Preikestolen, men det kan ikke utelukkes at savnede kan befinne seg andre steder i kommunen/området. Beskrivelse: Mann, 41 år, sveitsisk statsborger, ca 170-175 cm, rød jakke, lue, grå bukse, brune tursko. Mørkt hår, med litt måne. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) November 25, 2021