Vogntog fikk påsatt hjullås i kontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I forbindelse med kontrollen ble det skrevet ut 13 kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

Et utenlandsk vogntog ble påsatt hjullås mens det venter på reparasjon av bremser.

Åtte kjøretøy fikk bruksforbud etter kontrollen. Statens vegvesen har ikke opplyst om hvorfor disse kjøretøyene fikk bruksforbud.

Også tirsdag hadde Statens vegvesen på kontroll på Krossmoen.

Denne gangen var resultatene følgende:

Dokumentkontrollen viste i dag ingen mangler

Det ble gitt bruksforbud på div kjøretøy på grunn av sikthindrende gjenstander,feil på lastesikring og feilmerkede spesialtransporter.

Det ble gitt gebyr til to kjøretøy for manglende kjettinger. Det manglet totalt syv kjettinger, og det ble gitt et gebyr på 1200 kroner per kjetting.

Et kjøretøy ble rapportert for feil vektårsavgift.

[ Ville ta førerkortet fra sjåfør, men fikk det ikke ]