Dyttet butikkansatt som stirret på ham ved ølhyllen

39-åringen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

28. juni i år, omkring klokken 12.00, var han inne i en dagligvarebutikk på Jæren. Han befant seg ved ølhyllen i butikken hvor han ble observert av en kvinnelig ansatt i butikken.

Hun mistenkte ham for å ville stjele øl. Hun gikk bort til ham og stilte seg med et par meters avstand til 39-åringen, og så på ham. Ifølge fornærmede var hensikten å vise at hun var der og fulgte med på ham. Tiltalte spurte flere ganger hvorfor den ansatte så på ham, men fikk ikke svar, noe som gjorde ham provosert og han begynte å hisse seg opp.

Ifølge ham selv spurte han «hva faen hun sto og så på», og ba henne om å se til «helvete» en annen vei.

Fornærmede har bekreftet at hun sto og så på tiltalte, uten å gi noen respons på hans spørsmål om hva hun så på.

Den ansatte har videre forklart at tiltalte var sint, hisset seg opp, og kalte henne en j**** f****. Da han kom imot henne og la henne i bakken var det uten noen forutgående kontakt mellom dem. Hun traff gulvet med baken først, og klarte å ta seg for slik at hun ikke ble skadet

Fornærmede ba 39-åringen om å forlate butikken. På vei ut døren så hun ham dra hånden over strupen og sa at hun måtte passe seg neste gang hun møtte ham på gaten, og at han har mange kamerater.

I tillegg til kroppskrenkelse og trusler kom retten til at han også skulle dømmes for å ha ikke ha møtt opp til soning av en tidligere dom.

Denne gangen ble straffen ubetinget fengsel i 40 dager.

