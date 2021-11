Skal ha unnlatt å følge smittevernreglene i butikk

20. januar neste år må en 38 år gammel kvinne fra Stavanger møte i Stavanger tinghus tiltalt for å ha forstyrret den alminnelige fred og orden.

26. november i fjor skal hun ha vært i en butikk i Stavanger. Her skal hun ha revet ned varer i juleavdelingen i butikken, unnlatt å følge smittevernregler, lagt gjenstander fra butikken i andre folks handlevogner, samt slengt fra seg diverse varer da hun ble bedt om å stille seg i kø for å betale for varene.

I butikken skal hun også ha dyttet en butikkansatt og revet i T-skjorten og buksen hans slik at buksen revnet i sømmen og fikk en avrevet knapp.

38-åringen er også tiltalt for vold mot to personer i butikken. Blant annet skal hun ha løftet en kvinne og slengt henne i bakken, samt bitt en mann i armen.

[ Må betale 16.000 kroner for å ha gått inn på et gatekjøkken for å kjøpe seg en burger ]