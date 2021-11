Garasje brant: Tenåringer lekte med lighter

Klokken 17.37 tirsdag rykket Rogaland brann og redning IKS ut etter melding om bygningsbrann i Godsetdalen på Forus. Mannskap fra Stangeland og Stavanger stasjon rykket ut.

Ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt var det snakk om en brann i en garasje. Det var en del røyk på stedet.

18.32 melder politiet at brannen er slukket. Operasjonsleder melder at politiet har snakket med tre gutter som opplyser at de har lekt med lighter, og at det deretter startet å brenne.

Operasjonssentralen opplyser til RA at de tre guttene er i midten av tenårene.

Foreldrene er informert. Politiet oppretter sak.

Garasjen står langs veien i et skogholt, og ikke i nærheten av annen bebyggelse.

