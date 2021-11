Drakk i alle fall en sekspakning med øl og satte seg i bilen

23-åringen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

Der forklarte han at han husker lite, ettersom det er lang tid siden hendelsen, men at han hadde drukket øl tidligere samme dag, i alle fall en sekspakning. Han skulle fra Jessheim til Lillestrøm, for å besøke en venn av seg.

Han forklarte også at det var trafikk foran ham som stoppet opp, og at han ikke var oppmerksom nok og kjørte inn i bilen foran. De kjørte i lav fart og det ble relativt små skader.

Ifølge 23-åringen spurte han dem i bilen foran om alt gikk greit, og deretter kjørte han inn til side for å ikke hindre trafikken.

Etter hvert kom politiet og han ble framstilt for lege for å ta blodprøve. Kjøringen fant sted på E6 den 2. februar i fjor omkring klokken 18.40. En blodprøve tatt av ham klokken 20.39 viste en promille på 1,86.

«Siktede kjørte med en svært høy promille, på en vei hvor det erfaringsmessig er høy fart og mye trafikk. At kjøringen endte med et trafikkuhell, understreker risikopotensial ved kjøringen», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 23-åringens uforbeholdne tilståelse, og ikke minst at saken var blitt svært gammel uten at han kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til 18 dager ubetinget fengsel. I tillegg må han betale en bot på 52.000 kroner. Han mistet også førerretten i to år regnet fra den 2. februar i fjor.

