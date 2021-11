Må ut med 87.500 kroner etter at han ble stoppet av politiet

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

2. februar i år, omkring klokken 23.30, kjørte han bil på Nordsjøvegen i Hå med 1,62 i promille.

8. juni i år, omkring klokken 01.35, ble han på nytt stoppet av politiet. Denne gangen kjørte han bil i Gjesdal til tross for at han var påvirket av narkotika tilsvarende en promille på over 0,5.

I tillegg kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes for fem tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Retten kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 45 dager. På grunn av en betydelig inntekt ble han også dømt til å betale en bot på 87.500 kroner.

I tillegg kom retten til at han skulle ilegges sperrefrist for erverv av førerkort for alltid.

