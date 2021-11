Må betale 16.000 kroner for å ha gått inn på et gatekjøkken for å kjøpe seg en burger

Lørdag 15. august 2020 var 26-åringen på byen sammen med en kamerat i Egersund. På et utested ble det bestilt en del drikke, men ved et uhell veltet en av drinkene. Det oppsto da en diskusjon mellom 26-åringens kamerat og bartenderen hvor kameraten ønsket en ny drink gratis. Dette fikk imidlertid ikke kameraten, og han bestilte derfor en ny drink som han selv betalte for. Kameraten sølte ut noe av denne drinken, og det oppsto en diskusjon mellom kameraten og bartenderen, hvor kameraten fikk beskjed om å forlate plassen.

26-åringen gikk bort til kameraten og vakten og spurte hvorfor kameraten ble kastet ut. 26-åringen fikk da beskjed om at han også måtte ut.

Politiet ankom stedet, og det ble en diskusjon mellom kameraten og politiet, hvor kameraten var misfornøyd ettersom han måtte forlate utestedet uten å ha fått drukket opp drinkene han hadde bestilt. 26-åringen ble også involvert i denne diskusjonen. Etter en lengre diskusjon mellom 26-åringen, kameraten og politiet ble 26-åringen og kameraten gitt et pålegg om å forlate Egersund sentrum for resten av natten og gå hjem.

En politioverbetjent presiserte for retten at han ga dem pålegg om at de måtte oppholde seg innendørs resten av kvelden.

Etter å ha diskutert en stund med politiet gikk 26-åringen og kameraten fra stedet og mot et gatekjøkken.

[ Vil ha 15.600 kroner fra kvinne som ikke skal ha gått hjem fra byen ]

Hindret politiet

26-åringen og kameraten sto utenfor gatekjøkken da politiet kom kjørende mot dem. Kameraten sto da i veien, og hindret politiet i å kjøre forbi. De fikk på nytt pålegg om å gå hjem og ikke oppholde seg i gatene.

26-åringen spurte politioverbetjenten om han likevel kunne kjøpe en hamburger på gatekjøkkenet. Dette ga politioverbetjenten beskjed om at han ikke kunne. 26-åringen gikk likevel inn på gatekjøkkenet og bestilte mat, før han ble pågrepet av politiet.

For dette har 26-åringen fått et forelegg på 13.000 kroner som han har nektet å vedta.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 14.000 kroner, samt 2000 kroner i saksomkostninger.

Også kameraten ble dømt til å betale en bot på 14.000 kroner pluss 2000 kroner i saksomkostninger.

[ Blodig mann i bar overkropp skal ha løpt etter jenter ]