Skal ha slått datteren med et belte

Det er statsadvokat Oddbjørn Søreide som har tatt ut tiltale mot en 42 år gammel mann fra Stavanger.

Den lyder på at han forut for 21. januar i år i en bolig i Stavanger eller andre steder i Stavanger utsatte sin datter for mishandling.

Dette ved at han ved gjentatte anledninger skal ha slått og/eller slå henne, blant annet ved bruk av et belte.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 7. februar neste år. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av et belte,

Eventuelle krav om erstatning vil bli framsatt av fornærmedes bistandsadvokat.

