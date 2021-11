Den 57 år gamle mannen møtte ikke i retten sa saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

Tirsdag 9. mars i år, omkring klokken 11.40, kjørte han bil på Skagenkaien uten at han hadde gyldig førerkort.

«Til tid og sted som nevnt i tiltalen kjørte tiltalte personbil, da han ble stanset av en politipatrulje. Tiltalte hadde ikke førerkort, da dette var blitt inndratt tidligere. Tiltalte nektet straffeskyld og anførte at førerkortet var blitt fratatt ham på feil grunnlag. I politiavhør den 25. mars 2021 erkjente tiltalte straffeskyld for forholdet i tiltalen. Tiltalte erkjente i avhøret at han ikke hadde gyldig førerkort i Norge, men gjentok at han mente at førerkortet var blitt fratatt ham på feil grunnlag», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 57-åringen denne gangen skulle dømmes for sitt trettende tilfelle av kjøring uten gyldig førerkort.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager.

