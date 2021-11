Hadde hasj i bilen og kjørte over rundkjøringer

Den 25 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han måtte i Sandnes tinghus.

11. november i fjor, omkring klokken 05.20, kjørte han bil i Sandnes mens han var påvirket av blant annet cannabis.

I forbindelse med kjøringen var et vitne på vei til jobb og retten kom til at den skulle legge følgende

Vitnet kjørte i retning Ganddal da han ble oppmerksom på 25-åringens bil i motgående kjørefelt. 25-åringen kjørte gjennom en rundkjøring og kom over i vitnets kjørefelt. Vitnet blinket med lysene mot 25-åringen og 25-åringen kjørte tilbake i eget kjørefelt. Like etter kjørte 25-åringen over i motsatt kjørefelt på nytt, før bilen stoppet ved autovernet. Vitnet snudde for å undersøke om det gikk bra med 25-åringen. Før vitnet kom fram til 25-åringens bil, kjørte 25-åringen videre i retning Austrått. 25-åringen kjørte først gjennom en rundkjøring og deretter over midtrabatten på strekningen. 25-åringen kjørte så over i motsatt kjørefelt enda en gang. To biler som kom i motgående kjørefelt måtte svinge til siden for å unngå sammenstøt. Vitnet kjørte deretter opp på siden av 25-åringen og ga lydsignal for å få 25-åringen til å stoppe. 25-åringen kjørte så over en ny rundkjøring og videre over midtrabatten på strekningen. Vitnet ga på nytt tegn til 25-åringen om at han skal stoppe. 25-åringen stoppet deretter inntil siden. 25-åringens kjøring medførte materielle skader på 25-åringens bil, særlig bilens understell.

Vitnet gikk bort til 25-åringens bil. Han registrerte at det rant olje og vann fra bilens understell og at 25-åringen framsto som påvirket. Vitnet sa til 25-åringen at 25-åringen ikke kunne kjøre videre. 25-åringen svarte at han skulle til Austrått. Vitnet tok nøklene til 25-åringens bil, og sa til 25-åringen at han skulle ringe etter hjelp. Vitnet ringte deretter politiet.

Da politiet kom til stedet oppfattet de 25-åringen som svært ruspåvirket. Da politiet foretok ransaking av bilen ble det funnet 237,5 gram hasj inkludert emballasje, samt ti narkotiske tabletter.

25-åringen erkjente å ha oppbevart 100 gram hasj og rettens flertall, bestående av de to meddommerne, kom til at han skulle dømmes for dette. Fagdommeren ville at han skulle dømmes for å ha oppbevart opp mot 200 gram hasj.

I tillegg ble han dømt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Straffen ble 21 dager ubetinget fengsel, 30 timer samfunnsstraff og en bot på 45.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 30 måneder og må betale 5000 kroner i saksomkostninger.

