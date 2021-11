Hadde cannabisplante og hasjmuffins

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus.

10. juni i fjor var politiet hjemme hos 28-åringen på Stokka i Stavanger. Her ble det funnet 10,3 gram marihuana inkludert emballasje, en cannabisplante og en hasjmuffins.

Også 12. januar 2019 ble det foretatt en ransaking i mannens bolig. Denne gangen ble det funnet 373 gram hasj, 117 gram toppskudd fra cannabisplanter, tre ecstasytabletter, 6,16 gram sopp med psilocybin og 4,16 gram marihuanablader.

Retten mente at straffenivået i saken i utgangspunktet skulle ha vært ubetinget fengsel i 100 dager.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 28-åringens uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt gammel.

«Det har vært en total liggetid på 22 måneder for hoveddelen av siktelsen. Siktede har opplevd saksbehandlingstiden som belastende. Dette er et klart brudd på EMK artikkel 6. I vår sak er krenkelsen såpass alvorlig, og straffen såpass kort, at bruddet må kompenseres ved å gjøre hele straffen betinget», heter det i dommen.

Dermed ble straffen 85 dager fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]