Vil ha 15.600 kroner fra kvinne som ikke skal ha gått hjem fra byen

13 desember må en 21 år gammel kvinne møte i Sandnes tinghus.

Bakgrunnen for det var hun søndag 8. august 2021 klokken 00.10 i Julie Eges gate i Sandnes skal ha fått pålegg av politiet om å forlate Sandnes sentrum da hun var for beruset. Omkring klokken 01.55 skal hun fortsatt vært til stede i Sandnes sentrum i St. Olavs gate, til tross for at hun hadde fått pålegg om å forlate sentrum.

For dette har kvinnen fått et forelegg på 13.000 kroner. Dette har hun nektet å vedta, noe som er grunnen til saken skal opp for retten.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at hun skal betale en bot på 15.600 kroner, subsidiært fengsel i 21 dager. I retten vil det også bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

[ Skal ha tatt komplett kjøkken og bad fra traktorgarasje i Sirdal og kjørt av gårde til Porsgrunn ]