Tatt med 2,3 i promille

Den 60 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

28. juni i år, omkring klokken 11.50, kjørte han bil i Sandnes mens han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 12.51 viste en alkoholkonsentrasjon på 1,15 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 2,3.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten blant annet vekt på at 60-åringen var svært beruset da han kjørte.

«Kjøringen fant også sted på dagtid. Som følge av siktedes høye ruspåvirkning er det i alle fall fra avhør uklart hvor han kjørte fra, og hvor langt han kjørte; siktede husker ikke. Bilen stanset i alle fall ved en veisperre inne i et boligfelt. Selv om det ikke er holdepunkter for at det oppsto konkrete farer er kjøring i et boligområde på dagtid med slik promille forbundet med høy risiko for trafikkuhell, herunder med myke trafikanter. Avhør av siktede på stedet lot seg ikke gjøre blant annet som følge av siktedes ruspåvirkning», heter det i dommen.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 36 dager og 10.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

[ Må betale 109.500 kroner etter at han kolliderte i rundkjøring ]