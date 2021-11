Fikk kjøreforbud for å ha kjørt rundt med dette hjulet

Kontrollen fant sted ved Sokn kontrollstasjon på E 39 tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Fører av en varebil med tilhenger ble stoppet og vinket inn til kontrollplassen. Ved nærmere undersøkelse av førerkortet hans viste det seg at føreren ikke har førerrett for klasse BE. Det ble gitt kjøreforbud og føreren ble anmeldt til politiet.

Resultatet etter vinterutrustningskontrollen ble 6000 kroner i gebyr for seks vinterdekk under minimum.

En utenlandsk semitrailer fikk kjøreforbud. Det høyre hjul på siste aksel på traileren sto bom fast. Føreren fikk beskjed om at videre kjøring ikke er tillat før dette er i orden.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på et kjøretøy. Sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før vedkommende kunne kjøre videre.

To kjøretøy ble ilagt bruksforbud på grunn av merking for bred last. Sjåførene måtte merkes med lykter før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på fire kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

Under trafikkontrollen ble det også utført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last. En varebil hadde 700 kilo overlast. føreren fikk 3000 kroner i gebyr og bilen måtte avlastes før videre kjøring.

[ Ble stoppet med overlast og utslitte dekk ]