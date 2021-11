Blodig mann i bar overkropp skal ha løpt etter jenter

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot 40 år gammel mann.

Den lyder blant annet på at han lørdag 14. august 2021, omkring klokken 18.15 i Avaldsnesgata i Stavanger i ruset/beruset tilstand, blodig og i bar overkropp skal ha forsøkt å komme seg inn i bilen til en mann, samt løp etter to unge jenter med utslåtte armer.

Tiltalen lyder også på at han skal ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år. Dette ved at han tidligere samme dag skal ha klemt en jente på rumpen ved to anledninger.

Da politiet skulle pågripe ham på Storhaug, omkring klokken 18.35, skal han ha kommet med trusler mot dem.

Blant annet skal han ha sagt at de skulle drepes og/eller skytes eller lignende dersom de tok han med til arresten.

Han skal også ha forsøkt å sparke og slå den ene politibetjenten.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus, 8. desember i år.

