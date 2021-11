Airbagene ble utløst da mannen kolliderte med promille

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

25. september i år, omkring klokken 01.50, kjørte han bil på Seldalsveien i Strand til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve som ble tatt klokken 03.26 samme natt viste en promille på 1,08.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse av 25. september og avhør av 21-åringen. Med det som bakgrunn kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på påvirkningsgraden og hvilke farer kjøringen har medført. Retten kom til at det var skjerpende at kjøringen endte med et trafikkuhell, og at det var en annen passasjer i bilen.

«Basert på siktedes forklaring, bildene i saken, samt det faktum at siktede mistet kontroll over bilen, er det grunn til å tro at farten har vært høy. Airbagene i bilen ble utløst», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse

«Tilståelsen har først og fremst hatt en prosessøkonomisk betydning, men retten antar at den også har lettet etterforskningen noe ettersom siktede ikke ble stanset bak rattet. En reduksjon i straffen på nærmere 15 prosent framstår derfor som passende», heter det i dommen.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 18 dager og en bot på 10.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 21 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

