Vil ha 24.000 kroner fra mann som skal ha spilt høy musikk

23. november i år må en 23 år gammel mann fra Klepp møte i Sandnes tinghus for å ha forstyrret omgivelsenes nattero.

Dette ved at han skal ha spilt høy musikk i boligen sin ved tre anledninger. Dette skal ha funnet sted lørdag 5. september i fjor, omkring klokken 23.43, natt til lørdag 31. oktober i fjor og søndag 28 januar i år omkring klokken 03.05.

For dette har han allerede fått et forelegg på 20.000 kroner som han har nektet å vedta, og det er dette som har gjort at saken har gått til retten,

Der vil det bli lagt ned påstand om bot på 24000 kroner subsidiært fengsel i 48 dager dersom boten ikke betales/inndrives.

I tillegg vil det bli krevd at 23-åringen skal betale saksomkostninger til det offentlige.

