Skal ha tatt på seg klær under sine egne klær i prøverommet på butikken

Den 34 år gamle kvinnen fra Jæren må møte i Sandnes tinghus 30. november i år.

Tiltalen lyder på en rekke tyverier. 13. september i fjor skal hun ha tatt seg inn i et garasjeanlegg til et sameie i Time kommune. Her skal hun blant annet ha forsynt seg med en koffert, diverse pyntegjenstander og verktøy tilhørende en kvinne. Fra en avlåst bod på stedet skal hun også ha forsynt seg med verktøy, fiskeutstyr og turutstyr.

31. oktober i fjor skal hun også ha forsynt seg med varer for 3022 kroner fra en butikk på Nærbø.

19. november i fjor skal hun ha vært på en sportsbutikk på Bryne. Her skal hun ha stjålet klær til en samlet verdi av 3843 kroner ved å ta av prislappen og ta på seg klærne under sine egne klær i prøverommet. Denne dagen skal hun også ha oppbevart 50 narkotiske tabletter.

9. desember i fjor skal hun også ha forsynt seg med klær til en samlet verdi av 2648 kroner fra en klesbutikk på et kjøpesenter i Sandnes. Samme sag skal hun også ha vært på tre andre butikker på kjøpesenteret. Her skal hun ha forsynt seg med varer for 5390, 1700 og 1261 kroner.

Tiltalen lyder også på tre tilfeller av nasking. Blant annet skal hun den 19. november i fjor ha tatt diverse julevarer, kluter og bamser til en samlet verdi av 1468,90 korner fra en butikk på Bryne.

Også 18. februar i år og 4. juni i år skal hun ha forsynt seg med varer fra to butikker på Ålgård og i Sandnes for henholdsvis 795 og 1995 kroner.

21. juni i år skal hun også ha oppbevart 25,14 gram amfetamin i en veske.

