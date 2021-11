Skal ha holdt en hastighet på rundt 110 km/t på gang- og sykkelsti og kjørt på bakhjulet

13. januar neste år må en 19 år gammel mann møte i Sandnes tinghus. Dette fordi han er tiltalt for en rekke forhold til motorsykkeltur som fant sted 18. november i fjor, omkring klokken 09.20.

Kjøringen fant sted på Figgenveien i retning Sandnes.

Ifølge tiltalen kjørte han motorsykkel uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, da han for å unnslippe politiets kontroll krysset sperrelinjer i forbindelse med forbikjøringer, holdt en hastighet på rundt 110 km/t på gang- og sykkelsti og kjørte på bakhjulet.

Han er også tiltalt for å ha unnlatt å stoppe for politiet til tross for at det er gjort tegn om dette med blålys og sirene.

I forbindelse med at han kjørte i veibanen skal han også ha kjørt i 85 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 40 km/t.

Han er også tiltalt for to tilfeller av kjøring av motorsykkel uten at denne hadde gyldige kjennermerker, samt to tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av motorsykkelen

