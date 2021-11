Må betale 109.500 kroner etter at han kolliderte i rundkjøring

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Stavanger tinghus.

Ifølge siktelsen skjedde hendelsen 29. september 2021, omkring klokken 02.00 på E39, Motorveien, ved avkjøringsrampen til Nesbuveien. Der førte han en personbil med en promille. Han lå i 110 km/t idet han kom til rundkjøringen, noe som førte til at han mistet kontrollen over bilen og kjørte inn i autovernet.

En blodprøve tatt av ham klokken 03.43 samme natt viste en promille på 0,56.

«Siktede har forklart at han kjørte over fartsgrensen rett før den aktuelle svingen. Da han begynte å bremse mistet han kontroll over bilen, som hadde en tendens til å ville spinne», heter det i dommen.

I forbindelse med straffutmålingen la retten vekt på 23-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen 20 dager fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

23-åringen har en betydelig inntekt. Dermed kom retten til at han skulle betale en bot på 109.500 kroner. Han mistet også førerretten i 18 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

