Jobbet på spisested og tiltalt for å ha svindlet NAV

Det er politiadvokat Cecilie Tonning som har tatt ut tiltale mot en 41 år gammel mann.

I perioden fra 20. november 2017 til 7. oktober 2018 skal han ha opplyst ved innsendelse av elektroniske meldekort til NAV at han hadde arbeidet til sammen 814,5 timer, til tross for at han faktisk hadde arbeidet/mottatt lønn, blant annet fra et spisested for 1438 timer i den aktuelle perioden.

Dette medførte at han skal ha fått utbetalt 133.427 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Ifølge tiltalen anses forholdet som grovt særlig hensett beløpets størrelse og at det er begått ved flere anledninger over en lengre periode

Saken skal opp i Stavanger tinghus 4. januar neste år.

