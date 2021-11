Hadde hasj på flyet

Den 29 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

11. juli i år, omkring klokken 01.00, ankom han Stavanger lufthavn, Sola etter å ha vært i Alicante i Spania. Med seg hadde han 417,09 gram hasj.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen.

«På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig», heter det i dommen.

Retten viste til at 29-åringen har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Retten kom også til at vilkårene for pådømmelse etter straffeprosessloven er til stede og at slik pådømmelse ikke er betenkelig, og at 29-åringen skulle dømmes i samsvar med siktelsen.

Ifølge rettspraksis skal straffen for befatning med 400 gram hasj være på omkring 90 dager. Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på 29-åringens uforbeholdne tilståelse.

«Retten kan ikke se at tilståelsen har hatt betydning for oppklaring av saken, men den har bidratt til prosessøkonomiske besparelser hensett til begrensning av etterforskningens omfang og redusert behov for bevisføring i retten. En strafferabatt på omtrent 15 prosent er da etter rettens syn passende», heter det i dommen.

Dermed kom Retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 75 dager.