Kjørte bil inne på campingplass med 1,74 i promille

Den 23 år gamle kvinnen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

Torsdag I3. mai i år omkring klokken 00.35, på en campingplass, i distriktet førte hun en personbil til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 02.56 samme natt viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,74 promille.

«Riktigheten av tilståelsen underbygges av øvrige bevis i saken, herunder anmeldelsen, vitneforklaringer, og analyseresultat fra blodprøve som ble tatt omtrent to og en halv time etter kjøringen og som viser at siktede da hadde I, 74 i promille. Retten mener på denne bakgrunn at siktede utvilsomt har forholdt seg som beskrevet i siktelsen med vilje», heter det i dommen.

Retten viste til at kvinnens høye påvirkningsgrad utgjorde i seg selv en sikkerhetsrisiko for siktede og andre. Retten viste også til at kjøringen fant sted på en grusvei inne på en campingplass med kort avstand til andre gjesters campingvogner.

«Siktede satte dermed både seg selv og andre i betydelig fare ved kjøringen, og kjøringen tilsier isolert sett en straff på rundt 25 dager fengsel», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på 23-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 21 dager og en bot på 41.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i 22 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

