Skal ha kjørt på vei hvor det var forbudt å kjøre

Torsdag måtte en 24 år gammel mann møte i Stavanger tinghus. Bakgrunnen for det var at han er gitt et forelegg på 5500 kroner som han har nektet å vedta.

Forelegget er gitt i forbindelse med at han 29. oktober i fjor, klokken 19.00, i Lindeveien i Stavanger førte personbil i strid med skilt nummer 306.1 som er «forbudt for motorvogn».

I retten vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale en bot på 6000 kroner og i tillegg vil det bli krevd saksomkostninger.

