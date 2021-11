Røykutvikling fra restaurant i sentrum

Like etter klokken 17.00 onsdag ettermiddag meldte politiet om røykutvikling fra en restaurant i Skansegata i Stavanger sentrum. Samtidig opplyste de at brannvesenet trolig har funnet årsaken til røykutviklingen og at de iverksetter tiltak.

Kort tid etter melder Sør-Vest politidistrikt at brannvesenet har kontroll.

– Ingen skal være skadet. Trolig er sigarettsneiper årsaken til røykutviklingen, melder politiet på Twitter.

Ifølge Stavanger Aftenblad står det brannbiler og ambulanser utenfor Tollboden, hvor både Sumo og Heidi’s Bier Bar holder til.

– Vi har fått beskjed om en mindre røykutvikling. Det er ikke snakk om mye røyk, men vi har foreløpig ikke funnet ut hvor i bygget det ulmebrenner. Det prøver vi å avklare nå. Det er et gammelt bygg, og derfor er det litt komplisert, sa vaktleder Christer Gilberg i Rogaland brann og redning til Aftenbladet ved 17-tiden.