Ville ta førerkortet fra mann, men fikk det ikke

Saken var nylig oppe i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus. Der ba politiet om rettens kjennelse for tilbakekall av førerretten til en mann i 40-årene.

Siktelsen gjelder et forhold som fant sted 20. mai 2021, men beslutningen om beslag er datert 29. september 2021.

«Dette formodes å skyldes at førerkortet ikke ble beslaglagt på gjerningstidspunktet. Det er likevel ikke forklart hvorfor det tok så lang tid som over tre måneder å beslaglegge førerkortet etter at analyseresultatet ble tilgjengelig for politiet», heter det i kjennelsen.

Retten viste til at det var skjellig grunn til å mistenke ham for å ha kjørt mens han var påvirket av cannabis.

«Som nevnt framsto ikke siktede ruspåvirket, og kjøringen var upåfallende. Selv om han var ruspåvirket framstår ikke kjøringen, samlet sett, særlig alvorlig, tvert imot. Også polititjenestemennene må ha vurdert kjøringen slik, i og med at de valgte å ikke beslaglegge førerkortet på stedet. Det er ikke et moment, men det er illustrerende at politiet ventet flere måneder med å ta sertifikatet hans, selv etter å ha fått tilbake analyseresultatet. Siktedes situasjon er svært spesiell i det han før brukte cannabis til selvmedisinering og nå får THC lovlig. Inntaket er kontrollert ved lege opp mot lovens grenser. Den trafikksikkerhetsrisiko som kanskje lå der før, synes nå å være redusert til det akseptable/eliminert. Det er vanskelig å se at han utgjør en trafikksikkerhetsrisiko nå, og behovet for midlertidig beslag slår etter rettens syn ikke til», heter det i kjennelsen.

Retten la også vekt på personlige forhold og kom til at beslag nå vil være uforholdsmessig, og ikke er tilstrekkelig begrunnet.

Dermed kom retten til at påtalemyndighetens begjæring ikke skulle tas til følge.

