Meierifirma ble tvangsoppløst

Det var firmaet Tsm Meieri Montasje AS som ble tvangsoppløst i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

Bakgrunnen for det var at retten har fått melding fra Foretaksregisteret om at Tsm Meieri Montasje AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene til stede for å tvangsoppløse selskapet.

Tsm Meieri Montasje AS har hatt som formål å levere rustfri kvalitetsløsninger til nærings- og matvareindustrien og det som naturlig hører inn under dette.

Tsm Meieri Montasje AS har holdt til i Sandnes og omsatte for 151.000 kroner i 2019. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 151.000 kroner.

