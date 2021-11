Tenkte at det var lurt å kjøre litt raskt. Det var det ikke

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. oktober i år, omkring klokken 06.35, på fylkesvei 523 i Strand kjørte han en motorsykkel i 125 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 60 km/t.

20-åringen forklarte i retten at han kom rundt en sving. Det var helt klart og han akselererte i svingen i omkring 50 meter før han slakket av. Da så motorsyklisten politimannen, som stoppet ham. Han forklarte også at det var ingen andre biler eller forstyrrelser på veien, noe som var litt av grunnlaget for at han tenkte det var lurt å kjøre raskt. Han hadde det ikke travelt og stresset ikke på noe vis.

Sør-Rogaland tingrett kom til at det ikke var spesielt lurt å kjøre raskt.

«Siktede har kjørt med en hastighet på 125 km/t i til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 60 km/t. Det er snakk om en graverende hastighetsovertredelse og retten er enig med påtalemyndigheten i at noe annet enn ubetinget fengsel ikke kan være aktuelt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 21 dager.

Han mistet også førerretten i 24 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Vil ha 9500 kroner av mann etter at han viste fingeren til politiet ]