Taxisjåfør tatt for ruskjøring

Taxisjåføren møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble avholdt i Stavanger tinghus. Retten besluttet at hovedforhandlingen skulle gjennomføres uten at tiltalte var til stede.

29. januar i år, omkring klokken 21.30, ble taxisjåføren stoppet i Tanke Svilands gate i Stavanger. En blodprøve tatt av klokken 22.24 viste at han var påvirket av cannabis og amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5.

Sør-Rogaland tingrett kom til at den skulle legge følgende faktum til grunn:

«Tiltalte hadde på tidspunktet for tiltalen kjøreseddel og hadde arbeid drosjesjåfør. På et tidspunkt før han startet vakten som drosjesjåfør hadde han røykt cannabis, inntatt amfetamin og en Paralgin forte. Intet av dette var foreskrevet ham av lege. Idet han var ute på kjøring som drosjesjåfør ble han stoppet i kontroll av trafikkpolitiet, hvor spyttprøve ga utslag på ulovlig høye verdier av blant annet THC, som er virkestoffet i cannabis, og på amfetamin. Tiltalte erkjente på stedet at han et par dager i forveien hadde inntatt cannabis og amfetamin, og at han samme dag hadde tatt en Paralgin forte mot tannpine. Han framsto også som ruset. Han ble meddelt midlertidig tap av føreretten på stedet».

Ikke troverdig

Retten kom ikke til at det var troverdig at cannabisen var røykt flere dager før kjøringen, men tett opp mot denne.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at påvirkningsgraden var tett oppunder tilsvarende 1,2 i alkoholpromille.

«Som skjerpende kommer dessuten inn at tiltalte har kjørt ruset under utøvelsen av drosjeyrket, og hvor han på denne vakten før han ble stoppet av politiet hadde kjørt minst to turer med passasjerer. Retten antar at de klare allmennpreventive hensyn som ligger i beskyttelsen av passasjerer som tar transport som er regulert gjennom en offentlig løyveordning, tilsier at straffen i denne saken bør utmåles som ubetinget fengsel, slik det er anført fra aktor», heter det i dommen.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 21 dager og 10.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten og retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag i 25 måneder fra den 29. januar i år.

