Politilogg: – Mye fyll og bråk

Lørdag morgen oppsummerer politiet at natt til lørdag var preget av mye fyll og bråk.

De aller fleste av de involverte personene, har respektert påbudet de fikk fra politiet om bortvisning, men tre menn i ulike hendelser benyttet seg ikke av muligheten de fikk, og endte opp i arresten. Det skriver politiet på Twitter.

#Stavanger: Natten var preget av mye fyll og bråk. De aller fleste av de involverte personene respekterte påbudet om bortvisning, men tre menn i ulike hendelser benyttet seg ikke av muligheten de fikk, men endte opp i arresten. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) November 6, 2021

I 3-tiden fikk politiet melding om flere personer og bråk i en leilighet på Våland.

En politipatrulje ble sendt til stedet, og kom i kontakt med en gjeng med gutter som hadde leid leiligheten for helgen.

– Guttene var lite samarbeidsvillige og flere av dem blir anmeldt for forulemping av offentlig tjenestepersonell, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Beruset dørvakt

Klokken 02.50 fikk politiet melding om at en dørvakt på et utested i Sandnes sentrum var overstadig beruset.

En politipatrulje ble sendt til stedet, og bekreftet av meldingen stemte.

Vakten, en mann i slutten av 50-årene, var tydelig beruset på jobb, opplyser politiet på Twitter.

Dette resulterte i at utestedet ble stengt natt til lørdag, og vil være stengt lørdag kveld.

Biler kjørte på lyktestolper

Klokken 01.35, fikk politiet melding om en bil som hadde krasjet inn i en lyktestolpe på Bryne. Det var ingen personer i eller ved bilen. Det er uvisst hvem som har kjørt bilen.

Klokken 02.30, fikk politiet melding om et trafikkuhell på Klepp. Her hadde også en bil kjørt inn i en stolpe. En av personene ble fraktet til SUS for sjekk, med ukjent skadeomfang. Politiet opplyser på Twitter at hendelsesforløpet foreløpig er ukjent.

Klokken 00.12, fikk politiet melding om en bil hvor fører mistenkes for å være beruset. En politipatrulje fikk stanset bilen. Fører, en mann i 30-årene, framsto beruset og de nødvendige prøvene ble tatt. Førerkortet ble beslaglagt, og politiet oppretter sak.