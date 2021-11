Nektet for å ha kjørt i 143 km/t – hevdet at han kun hadde kjørt i 130 km/t

Mannen i 50-årene kom med en delvis tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Sør-Rogaland tingrett la følgende til grunn: Tirsdag den 19. januar 2021, omtrent klokken 20.40, kjørte en politibetjent og en kollega en sivil patrulje. Politibetjenten satt i passasjersetet i den sivile politibilen. De kjørte på Riksvei 13, i Ryfylketunnen, med retning fra Jørpeland til Hundvåg. I Ryfylketunnelen er fartsgrensen 80 km/t. Mens de lå bak en Toyata Land Cruiser, og kjørte i omtrent 80 km/t, ble de tatt igjen av en BMW. Da BMW-ens framparti var på høyde med bakpartiet til den sivile politibilen, startet politibetjenten en synkronisert måling av tid og distanse med TripTrack-apperatet. Retten er ikke i tvil om at målingen startet før BMW-en lå side om side med politibilen. Målingen ble utført at en erfaren politibetjent, som hadde særskilt opplæring i bruk av Trip-Track. Politibetjenten har forklart at han startet apparatet med god sikkerhetsmargin, hvilket også støttes av videoen som ble tatt fra politibilen. BMW-en kjørte også forbi Toyota-en og la seg i høyre kjørefelt. Etter en stund fulgte politibilen etter. BMW-en hadde fått en luke, som over en del tid ble hentet inn av politiet. Etter å ha kjørt i omtrent 3,3 kilometer, stanset politibetjenten tidtakingen en stund etter at BMW-en passerte et tverrslag i tunnelen. Avstandsmålingen ble avsluttet noe før politiet passerte tverrslaget.

Ikke i tvil

«Retten er ikke i tvil om at målingen ble avsluttet slik at BMW-en tilbakela en lengre distanse enn den som ble benyttet ved beregningen av gjennomsnittsfarten. Som ovenfor har politibetjenten forklart at det ble lagt inn en god sikkerhetsmargin ved avslutningen av målingene og at målingen ble gjennomført i tråd med rutinen. Retten finner grunn til å ikke vektlegge tiltaltes forklaring hvor han mente at han kun kjørte i 130 km/t. Det er foretatt en nøyaktig gjennomsnittsmåling det ikke hefter feil ved», heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for å ha kjørt i 143 km/t i 80-sone. I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffe satt til ubetinget fengsel i 18 dager.

I forbindelse med førerkortbeslaget viste retten til at mannen har fem prikker på førerkortet og tapstiden skal forlenges med 5 måneder.

Dermed mistet han førerretten i 19 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

