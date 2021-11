Tatt etter å ha kjørt i 174 km/t

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

19. september i år, omkring klokken 00.20, kjørte han bil på E 39 ved Lura i Sandnes. Her ble hastigheten hans målt til 174 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 90 km/t.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at 21-åringen skulle dømmes til fengsel i 30 dager og at han skulle miste førerretten i to år.

«Siktede har kjørt med en hastighet på 174 km/t til tross for at høyeste tillate hastighet på stredet var 90 km/t. Det er snakk om en graverende hastighetsovertredelse, og retten er enig med påtalemyndigheten i at noe annet enn ubetinget fengsel ikke kan være aktuelt», heter det i dommen.

Retten viste til at det var gode kjøreforhold og lite trafikktetthet på tidspunktet for overtredelsen, og at utgangspunktet for straffen var på 36 dagers fengsel. Samtidig la retten vekt på 21-åringens uforbeholdne tilståelse og kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 30 dager.

Han ble også fradømt førerretten i 24 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]