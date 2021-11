Framsto som påvirket, var sløv og blank i øynene

Den 53 år gamle kvinnen møtte ikke da saken mot henne var oppe i Stavanger tinghus.

Retten kom til at saken skulle fremmes til tross for dette.

Den 30. januar 2020 ble tiltalte stanset i en trafikkontroll på Våland i Stavanger. Hun kjørte egen bil og hadde en passasjer med i bilen. Det var normal trafikk på tidspunktet hun ble stanset og politiet reagerte ikke på kjøringen før hun ble stanset. Tiltalte avla spyttprøve som ga utslag på amfetamin og ble deretter tatt med for blodprøvetaking. Førerkortet ble midlertidig tilbakekalt.

«Tiltalte framsto da hun ble stanset av politiet, som påvirket. Hun var sløv, blank i øynene. Ved blodprøvetaking ble observert stikkmerker på armene forenelig med sprøytestikk», heter det i dommen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at hun skulle dømmes for å ha kjørt i ruset tilstand tilsvarende en promille på over 0,5.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten velt på at saken var blitt gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette.

Straffen ble en bot på 12.000 kroner og hun mistet også førerretten i 12 måneder regnet fra den 30. januar i fjor.

