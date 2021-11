Tatt for promille etter at kvinne feilaktig utløste voldsalarm

Den 32 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da saken mot ham var oppe i Sandnes tinghus.

Der kom retten til at han blant annet skulle dømmes for promillekjøring.

20. juli i år, omkring klokken 00.30, var 32-åringen i Oslo. Der rykket politiet ut etter at en kvinne feilaktig hadde utløst en mobil voldsalarm. Kvinnen var passasjer i bilen som 32-åringen førte, og ifølge mannen hadde han kjørt henne og to andre passasjerer noen kilometer. I politiets samtale med 32-åringen kom det fram at han hadde drukket alkohol og var uten førerkort.

En utåndingsprøve tatt av ham viste en middelverdi på 0,7 milligram alkohol per liter luft etter at det var gjort fratrekk for gjeldende sikkerhetsfradrag, noe som tilsvarer en promille på 1,4.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kjørt bil mens han var påvirket av cannabis og amfetamin. Denne kjøreturen fant sted i Stavanger 21. oktober i fjor.

Retten kom også til at han skulle dømmes for to tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort, og for å ha kjørt i 108 kilometer i timen i 80-sone.

Straffen ble ubetinget fengsel i 33 dager og 5000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og ti måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

