Politiet stanset en bil i Bekkefaret klokken 03.11 natt til torsdag. Bilen ble stoppet fordi den hadde nettopp hatt en gjennomsnittshastighet på 110 kilometer i timen på Motorveien.

I tillegg hadde politiet mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Føreren ble framstilt for lege for nødvendige undersøkelser. Fører blir anmeldt for forholdene, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

[ Inviterer hele byen til fest: Ber deg holde av disse datoene ]