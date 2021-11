Stjal pakke, flere brev og hentelapp

Den 26 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus.

Søndag 20. desember i fjor, omkring klokken 02.10 stjal hun fra flere postkasser/adresser på Kampen i Stavanger.

Blant annet tok hun en hentelapp fra en kvinne, en pakke tilhørende en annen kvinne, et brev tilhørende en kvinne, fire brev fra en annen kvinne, fire brev tilhørende en mann, et brev tilhørende en familie og to brev som tilhørte en mann.

Kvinnen ble oppdaget av en forbipasserende, som varslet politiet, og hun ble pågrepet kort tid etter. Hun hadde da postsendingene i en pose.

26. april i år oppbevarte hun også omkring 90 narkotiske tabletter i en bolig på Tasta.

I forbindelse med straffeutmålingen la også retten vekt på at saken var blitt gammel. Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 16 dager fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

