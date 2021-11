Skal ha kjørt bil med utenlandsk kjennemerke og hatt 2,61 i promille

Det er politiadvokat Christina Nessa som har tatt ut tiltale mot en 43 år gammel mann fra Sandnes.

Den lyder blant annet både på vold og promillekjøring.

20. september i fjor skal han ha vært voldelig mot en kvinne i en bolig Klepp. Blant annet skal han ha vridd armen hennes, dyttet henne og tatt kvelertak på henne slik at hun mistet bevisstheten.

Omkring midnatt 22. september i fjor skal han ha blitt stanset av politiet etter å ha kjørt en bil med utenlandsk kjennemerke mens han skal ha vært påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 01.22 samme natt skal ha vist en promille på 2,61.

21. november i fjor skal han oppsøkt kvinnen han skal ha vært voldelig mot, til tross for at han forbud mot å besøke henne. Også 30. november skal han brutt besøksforbudet mot henne ved at han oppholdt seg sammen med henne i en bil på Jærvegen i Klepp.

