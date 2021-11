Gasslekkasje: – Anbefaler evakuering

Klokken 18.45 fikk politiet melding om en gasslekkasje fra en adresse i Smeaheia i Sandnes. Nødetatene rykket ut.

Kort tid etterpå meldte politiet at det dreide seg om lekkasje fra en nedgravd propantank tilhørende et bolighus. Et mindre område ble sperret av, og det ble planlagt for en kontrollert tømming av tanken. Politiet meldte at mye vind i område var til god hjelp.

Klokken 20.30, kom det en ny melding fra politiet.

– Situasjonen i Smeaheia har endret seg og brannvesenet anbefaler beboere om å evakuere i forbindelse med tømming av tanken. Smeaheia skole vil bli åpnet for de som blir evakuert. Politiet jobber med å kontakte de som skal evakueres.