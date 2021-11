Ble anmeldt for å ha kjørt med denne lasten

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland søndag kveld, og fant sted i samarbeid med politiet i Egersund.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én fører fikk 1000 kr i gebyr for brudd på kjøre- og hviletiden.

Én fører ble anmeldt for manglende sikring av gods og fikk utstedt et forelegg på 9000 kroner av politiet.

To førere fikk gebyr for manglende vognkort.

Et vogntog fikk bruksforbud med overlast.

Én varebil fikk bruksforbud med overlast.

Ett vogntog fikk bruksforbud da det var lenger en tillatt.

Et transportforetak blir anmeldt for mangler ved transport av farlig gods, kjøretøyet manglet merking for farlig gods i tillegg til at føreren ikke hadde ADR-kompetansebevis.

Det ble skrevet ut 12 kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

120 Kjøretøy ble kontrollert for vekt og lastesikring med alt i orden.

