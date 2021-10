Må betale 66.000 kroner for å kjørt bil to dager etter at han røykte hasj

Den 22 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

26. april i år, omkring klokken 14.05, ble han stoppet av politiet i en rutinekontroll i Hillevåg. Han hadde da kjørt noen kilometer og hadde med seg en passasjer i bilen.

Ifølge dommen hadde han inntatt hasj to dager før kjøringen, lørdag kveld, men følte seg upåvirket og i fin form til å kjøre bil.

«Tiltalte ble stoppet uten konkret mistanke om ruspåvirket kjøring. Etter positivt utslag på spyttprøve ble han tatt med til legevakten for blodprøvetaking. Analyseresultatet av blodprøver tatt samme dag klokken 14.37 viste påvirkning av THC med 0,0127 μmol/l. Dette overstiger grensen svarende til alkoholpromille på over 0,5 (0,010 μmol/l)», heter det i dommen.

Retten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte handlet uaktsomt ved at han burde ha skjønt at hasjinntak lørdag kveld kunne føre til at han var påvirket to dager etter.

«Det er allment kjent at THC, som er virkestoffet i hasj, kan påvises i kroppen i lang tid etter inntak, slik at man kan være påvirket uten at man nødvendigvis merker det selv. Dette burde tiltalte hatt kunnskap om, ikke minst da han hadde brukt hasj også ved tidligere anledninger», heter det i dommen.

Retten fant det skjerpende at han hadde kjørt på en trafikkert vei over flere kilometer med en passasjer i bilen. I formildende retning ble det lagt vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og en bot på 64.000 kroner. Han ble også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger og mistet førerretten i 12 måneder. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

