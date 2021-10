Hadde 46.187 kroner i jakkelommene – litt over halvparten fikk han beholde selv

Den 24 år gamle mannen kom med en delvis tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus på videolink.

24-åringen bor til vanlig i Oslo, men befant seg i Stavanger natt til søndag 30. august i fjor, og han hadde vært på en fest hos noen venner. Han gikk fra festen for å møte en venninne. Han slo følge med en annen person, som var en bekjent av ham, som skulle samme retning. På veien, omtrent klokken 02.00, ble tiltalte og Omar stoppet av en politipatrulje i Vistegata i Stavanger.

Da politiet stoppet begynte den andre personen å løpe fra stedet, samtidig som han kastet fra seg det han hadde med seg/på seg. 24-åringen ble stående med politiet og begynte ikke å løpe. Etter at den andre personen ble hentet tilbake av politiet uttalte han, med henblikk på sekk og veske som lå på bakken, at «alt det er mitt». Da politiet undersøkte sekken fant de ingenting annet enn klær og lignende. I vesken fant politibetjentene flere plater med hasj. Analyseresultater viser at det som ble funnet var 477,4 gram hasj. I 24-åringens jakkelommer fant politibetjentene til sammen 46.187 kroner i kontanter.

Frifinnes

«I bevisvurderingen har retten tatt utgangspunkt i tiltaltes egen forklaring. Han har forklart at han ikke hadde kjennskap til hasjen som var oppbevart i vesken og at det ikke var han som hadde denne vesken på seg. Det var verken hans veske eller hans hasj som ble funnet på stedet, og han hadde ingenting med denne narkotikaen å gjøre denne kvelden. Han kjente ikke den andre personen noe særlig, han var kun en bekjent som han valgte å slå følge med et stykke på veien», heter det i dommen.

Retten kom til at det var flere uklarheter om hvem som hadde den aktuelle vesken på seg under pågripelsen og kom til at 24-åringen skulle frifinnes for oppbevaring av hasjen.

Samtidig kom retten til at han skulle dømmes for å ha solgt hasj og for å ha oppbevart en IED (improvisert eksplosiv innretning) med pyroteknisk lunte, liten laveksplosiv ladning samt småstein med splintvirkning i en bolig i Oslo.

Straffen ble ubetinget fengsel i 75 dager som er en fellesstraff med en tidligere dom. Når det gjaldt pengene som ble funnet i lommen hans kom retten til at i hvert fall deler av dette stammet fra salg av hasj og at han skjønnsmessig skulle dømmes til inndragning av 20.000 kroner. Han ble også dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

