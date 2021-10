Skal ha svindlet Nav mens han jobbet i to firmaer

Det er politiadvokat Cecilie Tonning som har tatt ut tiltale mot en 37 år gammel mann fra Stavanger.

Den lyder på at han i perioden fra 18. januar 2016 til 1. april 2018 skal ha handlet grovt uaktsomt ved at han på meldekortene han sendte til Nav opplyste at han jobbet 1996,5 timer, mens han faktisk hadde jobbet 3748,5 timer i den aktuelle perioden.

Ifølge tiltalen jobbet 37-åringen for to firmaer i denne perioden og han skal ha fått utebetalt 140.104 kroner som han ikke hadde krav på.

«Forholdet anses grovt særlig hensett beløpets størrelse og at det er begått ved flere anledninger over en lengre periode», heter det i tiltalen.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 9. november.

