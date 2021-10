Mann (79) kjørte bil med 2,65 i promille

Den 79 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

Der forklarte han følgende: «Siktede sier at han førte sin bil påvirket av alkohol 20.9.20 som beskrevet i siktelsen. Siktede sier at han inntok vin angjeldende dag. Siktede sier han var nedfor. Siktede vet ikke hvor mye han inntok. Siktede synes resultatet av blodprøveanalysen (2,65 promille) var høyt – men siktede sier det ikke er noe å si på resultatet».

Han forklarte videre at han kjørte denne dagen da han ville dra på et serveringssted og at han inntok alkohol her også – han kan iallfall huske at han inntok to halvlitere med pils.

«Siktede sier han var uklar og husker ikke alkoholinntaket godt. Siktede tror ikke han var lenge på serveringsstedet. Han kjørte så hjemover. Siktede sier han ikke husker noe spesielt fra kjøringen. Han er imidlertid i ettertid blitt kjent med at han har kjørt i feil kjørefelt og kjørt borti noe. Siktede viser til at det på veien hjemover er veiarbeider og han antar han ble litt forvirret av dette. Siktede sier han kom hjem, parkerte og gikk inn. Etter kort tid kom politiet og siktede blåste en utåndingsprøve», heter det i dommen.

I skjerpende retning la retten vekt på at mannen var svært alkoholpåvirket under kjøreturen, at han hadde utsatt andre for konkret fare og at hans egen bil ble påført materiell skade.

I formildende retning la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse, samt at saken var blitt gammel. Dermed kom retten, under noe tvil, til at den skulle reageres med betinget fengsel i 30 dager.

Han ble også dømt til å betale en bot på 60.000 kroner og mistet førerretten i tre år. Han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

