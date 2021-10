Ble tatt for fart – hevdet at hastighetsskiltet var skjult bak et tre

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av føreretten og at siktedes førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke lenger enn 2. mars 2022.

Den 26 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld og motsatte seg midlertidig tilbakekall av førerretten og førerkortbeslag sa saken var oppe i Sandnes tinghus.

2. september i år skal 26-åringen ha kjørt bil på Nordsjøvegen i Klepp. Der skal politiet ha målt farten hans til 84 kilometer i timen i 60-sone. I retten forklarte 26-åringen blant annet at hastighetsskiltet var skjult bak et tre.

Sør-Rogaland tingrett viste til at han allerede har fire aktive prikker på førerkortet og at han må påregne tap av førerrett i seks måneder om han dømmes for forholdet.

Retten kom til at det var skjellig grunn til mistanke og at dette var grunnlag for tilbakekall av førerretten.

«I foreliggende sak er dette klart oppfylt ved siktedes erkjennelse og UPs måling. Selv om skiltet var vanskelig å se påhviler det fører en streng aktsomhetsplikt», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og holde førerkortet hans beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 1. februar 2022.

