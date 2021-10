Forfalsket bekreftelse fra jordmor og prøvde å svindle Nav

Den 25 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Kort tid forut for den 9. november i fjor anskaffet hun en forfalsket bekreftelse fra en jordmor, ved at antall ventede barn ble endret fra ett til to. Hun sendte deretter denne bekreftelsen til Nav.

Sør-Rogaland tingrett kom vider til at hun ved dette forsøkte å forlede ansatte i Nav til å utebale 84.720 kroner i fødselspenger som hun ikke hadde krav på, ved å uriktig oppgi i søknad om at hun ventet tvillinger, til tross for at hun bare ventet ett barn. Forsøket mislyktes da Nav oppdaget før utbetaling ved å sjekke opplysningene med jordmor.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse, men fant ikke grunnlag for å gi henne en betinget straff. I den forbindelse mente retten at kvinnen og samboeren kan klare å organisere seg slik at barna ikke blir skadelidende når kvinnen skal avtjene samfunnsstraff.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Den subsidiære fengselsstraffen er fengsel i 18 dager.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]