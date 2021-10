Elektrikerfirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 53 år gammel mann fra Gjesdal ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 348.164 kroner i skyldig merverdiavgift.

Mannen har drevet et elektrikerfirma som et enkeltpersonforetak og erkjente å skylde det aktuelle beløpet.

I rettsmøtet som ble holdt i Sandnes tinghus erkjente han ikke insolvens og motsatte seg at det ble åpnet konkurs. Blant annet viste han til at han nylig hadde betalt inn 300.000 kroner i merverdiavgift og at han burde få litt tid for å gjøre opp for seg.

Saksøker opplyste at han også har et ubetalt skattekrav fra tidligere Jæren kemnerkontor (nå̊ Skatteetaten) med 389.375 kroner som ikke er en del av konkursbegjæringen. Det ble også anført at mannen ikke har sannsynliggjort at han har tilstrekkelige midler til å dekke kravet, og at en utsettelse på to til tre måneder uansett er for lang tid.

Etter å ha vurdert saken la retten til grunn at mannen ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsudyktigheten ikke er forbigående. Retten la videre til grunn at han er insolvent og kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede. Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 8. desember.

