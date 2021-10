Tre menn bortvist fra sentrum

Den første meldingen kom klokken 00.47. Da hadde politiet bortvist en beruset mann i 20-årene fra Stavanger sentrum etter han oppførte seg aggressivt mot andre.

To minutter etterpå, skriver politiet på Twitter at en beruset mann i 30-årene også har blitt bortvist fra Stavanger sentrum. Han skal ha oppført seg upassende ovenfor flere kvinner inne på et utested.

Klokken 01.27 kom den siste meldingen. Da var det en beruset mann i 40-årene som ble bortvist fra sentrum. Han blir anmeldt for å ha slått og dyttet to dørvakter.

